Barzaghi: «Skriniar, dirigenza Inter rassegnata! Al lavoro su altri rinnovi»

Matteo Barzaghi, dagli studi di Sky Sport, ha parlato della situazione rinnovi in casa Inter, con la dirigenza nerazzurra ormai rassegnata sulla questione Skriniar

RINNOVI – Queste le ultime da Barzaghi: «La dirigenza dell’Inter è al lavoro. Su Skriniar oramai rassegnata dopo aver appreso del rifiuto di accettare il rinnovo di contratto. Ma l’Inter si concentra anche su altri rinnovi: i più importanti non solo quelli che scadono a giugno, ma anche quelli nel 2024. Penso a Bastoni, Calhanoglu e Mkhitaryan. L’Inter ha incontrato gli agenti dei primi due per intavolare i discorsi per il prolungamento, anche i giocatori sono ben disposti. Bastoni sappiamo quanto è legato ai nerazzurri. Toccherà anche a Dzeko, è atteso anche lui in sede all’Inter. Poi D’Ambrosio e Darmian».