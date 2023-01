Smalling, rifiutata proposta della Roma: l’Inter osserva ma non affonda − SI

Chris Smalling è in scadenza con la Roma. I giallorossi hanno già presentato una prima offerta di rinnovo che però è stata rifiutata dal difensore. Sull’Inglese c’è l’interesse dell’Inter

SOLO INTERESSE − Chris Smalling è sempre più lontano dalla Roma. Il difensore ha infatti rifiutato la prima offerta dei giallorossi e in estate potrebbe quindi approdare all’Inter che è molto interessata all’inglese. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia mercato la società nerazzurra però non si è ancora mossa con decisione. Le sue parole: «Il rinnovo con la Roma non sta andando avanti come si vorrebbe. L’inglese al momento ha rifiutato il biennale sopra i due milioni del club capitolino. Si parla molto dell’Inter in vista dell’estate ma in questo momento non ci sono contatti caldi tra lui e il club. Priorità Roma».