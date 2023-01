Inter, il Nottingham Forest ha una volontà per Gagliardini. Altri rinnovi – Sky

Luca Marchetti ha dato aggiornamenti molto importanti sul fronte Roberto Gagliardini per l’Inter. Il Nottingham Forest è estremamente interessato al calciatore, questi gli aggiornamenti dagli studi di Sky Sport.

PARTENZA – L’Inter deve lavorare su diversi rinnovi da concludere entro la fine dell’anno, ma non solo. Luca Marchetti, dagli studi di Sky Sport, ha dato questi aggiornamenti sulla situazione nerazzurra sul mercato: «Sembra che il Nottingham Forest non voglia aspettare giugno, vorrebbe Gagliardini già a giugno e potrebbe farsi sentire prossimamente. Per quanto riguarda i rinnovi dell’Inter, Darmian ha già raggiunto un accordo per un biennale, si parlerà poi con Dzeko, Calhanoglu e Mkhitaryan. In linea di massima la dirigenza vuole offrire agli over 30 rinnovi annuali o massimo biennali con stipendi minori».