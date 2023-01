Inter, Radu viaggia verso la Francia, ecco dove! Skriniar problema – Sky

Luca Marchetti, giornalista in diretta dagli studi di Sky Sport, ha parlato così del mercato di gennaio dell’Inter. Toccati in particolare due temi: prima Milan Skriniar e la serata scorsa disastrosa, poi Ionut Radu in partenza.

SERATE – Luca Marchetti, giornalista in diretta dagli studi di Sky Sport, ha parlato così del caso Milan Skriniar: «Roberto Sistici ha confermato ciò che già sapevamo, Skriniar non rinnoverà il contratto con l’Inter. Ieri serata negativa sia per Skriniar che per l’Inter, soprattutto per il timing scelto dall’agente per l’intervista. L’Inter è di fronte ad un bivio, deve capire se il PSG vuole fare un’offerta adesso o aspettare quest’estate. L’Inter deve rifletterci perché ha bisogno di un sostituto, poi senza Skriniar è sicuro che la stagione vada nel migliore dei modi? Per una società che deve fare incasso questo è un problema». Il giornalista ha poi aggiunto su altre due questioni: «Radu dalla Cremonese passerà all’Auxerre, per Gagliardini non previsti incontri per il rinnovo, c’è l’interessamento del Nottingham Forest».