Skriniar, un motivo per dire ‘no’ al PSG a gennaio. Altro guaio Inter – SI

Skriniar lascerà l’Inter a fine stagione, come ha purtroppo fatto capire ieri dal suo agente in un’uscita non certo perfetta come tempistiche (vedi articolo). Longari, su Sportitalia, spiega perché è difficile che vada al PSG già a gennaio.

POCHE SPERANZE DI SOLDI – Gianluigi Longari vede un addio a parametro zero al 30 giugno: «Su Milan Skriniar c’è sostanzialmente poco da aggiungere rispetto alle parole del suo agente. Non rinnoverà il suo contratto con l’Inter, penso che sia molto complicato che il PSG possa esporsi ora. Così come che Skriniar pensi di andare via a gennaio, perché il maxi bonifico che andrebbe a lui alla firma verrebbe girato all’Inter. Ci perderebbe questo bonus, nessuno può accettare una cosa del genere. Skriniar ha ancora da dare tanto in questa stagione all’Inter che, suo malgrado, dovrà regalare il cartellino del suo capitano al PSG. Una gestione completamente sbagliata».