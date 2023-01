Scalvini il più richiesto dell’Atalanta, ma per l’Inter è quasi impossibile − SI

Giorgio Scalvini si sta facendo apprezzare all’Atalanta, tant’è che mezza Europa avrebbe messo gli occhi sul gioiello classe 2003. Anche l’Inter, ma – economicamente – non è alla sua portata

ALL’ESTERO − Scalvini resterà un sogno per l’Inter. Il difensore in forza all’Atalanta è il più richiesto della scuderia bergamasca, così come i vari Lookman e Hojlund. Per le squadre italiane, tra cui l’Inter, però risulterà una chimera. Impossibile, riferisce Alfredo Pedullà in collegamento su Sportitalia mercato, che possa andare al club meneghino in estate. C’è forte l’interesse dell’Atletico Madrid di Simeone.