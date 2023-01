Bastoni e Calhanoglu verso il rinnovo! Accordo con l’Inter in chiusura − Sky

Buone notizie in casa Inter, Bastoni e Calhanoglu viaggiano verso il rinnovo di contratto. L’accordo tra le parti dovrebbe arrivare presto

RINNOVO − Qualche sorriso per l’Inter. Nonostante la vicenda Skriniar si sia risolta in negativo, il club nerazzurro può sorridere sia per Alessandro Bastoni che per Hakan Calhanoglu. I due rinnoveranno il proprio contratto in scadenza il 30 giugno 2024. A riportarlo Gianluca Di Marzio durante il programma ‘Calciomercato l’Orginale‘. I due sono pilastri dell’Inter di Inzaghi