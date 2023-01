Esposito dall’Anderlecht alla Serie B, tre club in contatto con l’Inter − Sky

Futuro nuovamente in Serie B per Sebastiano Esposito. L’ormai ex giocatore dell’Anderlecht, di proprietà dell’Inter, è cercato da tre club di cadetteria

FUTURO IN CADETTERIA − Esposito nel mirino di club di Serie B: Perugia, Ternana e Sudtirol. Come racconta Gianluca Di Marzio, in collegamento per l’Originale su Sky Sport, il giovane attaccante di proprietà dell’Inter potrebbe ritornare a giocare in Serie B dopo l’esperienza negativa all’Anderlecht. Esposito ha già giocato in cadetteria sia nel 2020 che nel 2021, prima alla Spal e poi al Venezia.