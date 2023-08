Calciomercato Inter chiuso con Pavard? No, possibili sorprese – SI

L’acquisto di Pavard, che sarà ufficiale presumibilmente domani, potrebbe non aver chiuso il calciomercato dell’Inter in entrata. Questa è la sensazione che dà Pedullà stasera su Sportitalia.

ANCORA QUALCOSA? – Il calciomercato per l’Inter e le altre squadre di Serie A si chiuderà venerdì alle 20. Alfredo Pedullà sostiene che possa non essere finita con Benjamin Pavard: «Mercato finito? No. Siamo contenti di aver dato la notizia in anteprima del sì e del via libera, che è una cosa delle 14.36. Ancora si parlava di deadline, ma come detto ieri sera non aveva modo di esistere. Il momento è arrivato, poi sul mercato dell’Inter vediamo».