Tanganga non arriva all’Inter, ma può sfidarla: trattativa in Serie A

Tanganga era uno dei tanti ripieghi dell’Inter, non certo fra i più apprezzati visto che al Tottenham non ha quasi mai giocato né convinto. Ora che è arrivato Pavard l’opzione sfuma ma può lo stesso giocare in Serie A.

L’OPZIONE – Japhet Tanganga resta un nome da monitorare per gli ultimi giorni di calciomercato. Non per l’Inter, visto che è arrivato nel tardo pomeriggio Benjamin Pavard. Può però trasferirsi al Torino, che è molto attivo per la settimana conclusiva delle trattative: lo afferma Gianluca Di Marzio su Sky Sport. I granata stanno trattando Tanganga complice il trasferimento in chiusura di Alessandro Buongiorno all’Atalanta, in un’operazione che coinvolge anche Brandon Soppy e Duvan Zapata.