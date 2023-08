Fontanarosa fregato da un ex Inter: Cosenza KO in casa nel finale

Fontanarosa in campo stasera nel turno infrasettimanale di Serie B, ma per il suo Cosenza non è stata una partita felice: il Modena ha vinto 1-2 nel finale. A segno per il punto decisivo un ex Inter.

SCONFITTA – Nel martedì di Serie B in campo come prestiti Inter il difensore Alessandro Fontanarosa, alla terza presenza su tre col Cosenza. Gioca titolare, ma non riesce a evitare la sconfitta per 1-2 col Modena. Calabresi avanti al 12’ con un colpo di testa di Gennaro Tutino, ma al 40’ pareggia Luca Strizzolo. Nella circostanza l’azione è oggetto di lunga review al VAR, per un contatto successivo proprio a un rinvio di Fontanarosa, ma alla fine l’arbitro lo giudica regolare. A due minuti dal 90’ incertezza del Cosenza e ne approfitta un altro ex Primavera dell’Inter, Fabio Abiuso, che realizza il gol vittoria.