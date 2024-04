Buongiorno la crescita porta all’addio Torino: Inter pronta ma non solo! – TS

Il Torino si prepara all’eventualità di dire addio ad Alessandro Buongiorno. L’Inter guarda interessata, ma non è l’unica a detta di TuttoSport.

CRESCITA E PARTENZA – Gli occhi di molti club sono puntati su Alessandro Buongiorno, che di anno in anno ha compiuto un cammino di crescita col Torino fino ad arrivare agli alti livelli raggiunti attualmente. Il club granata, al quale il difensore è sentimentalmente affezionato e sportivamente legato con un contratto fino al 2028, sembra essersene fatto una ragione. Il calciatore italiano, che lo scorso hanno ha detto di no all’Atalanta, adesso sarebbe pronto ad accogliere il progetto di una big. TuttoSport esclude l’opzione Juventus, al quale Buongiorno non sarebbe mai in grado di dire di sì per il suo cuore troppo legato al Torino. Molte più chance, invece, vengono date alla pista Inter, intenzionata ad accoglierlo in estate e con gli occhi puntati su di lui da tempo. Lo stesso difensore ha fatto capire di voler puntare a livelli più alti, giocando la Champions League e combattere per lo scudetto. Anche il Milan è ingolosito dalle doti difensive di Buongiorno, ma la possibilità di prenderlo a gennaio sono sfumate. Il difensore, però, non è nel mirino solo della Serie A. Anche in Premier League lo sguardo è fermo sul calciatore dell’Atalanta, che ha avvertito l’agente di non trascurare nessun corteggiatore. Il club granata, ovviamente, rinuncerebbe a Buongiorno solo di fronte a un’offerta da capogiro, da condividere. La richiesta è di 40 milioni di euro, che in Italia potrebbe abbassarsi al massimo intorno ai 30. Ma, sempre secondo TuttoSport, anche quest’ultima potrebbe essere una cifra eccessiva per l’Inter.

Fonte: TuttoSport – Marco Bonetto