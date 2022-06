Bucciantini: «Inter, via Sanchez-Caicedo, dentro Dybala-Lukaku? Beh…»

L’Inter ha un sogno: quello di riportare a Milano Romelu Lukaku. Gli scenari sembrano essere cambiati (vedi articolo) e Bucciantini a Sky Sport Calciomercato l’Originale, dice la sua sul possibile attacco del futuro.

REPARTO – L’Inter ha nel mirino Lukaku dal Chelsea e il suo clamoroso ritorno. Intanto, Marco Bucciantini a Sky Sport l’Originale, dice la sua sul possibile reparto offensivo. «L’Inter ha due attaccanti in uscita, Sanchez e Caicedo. Se entrassero Dybala e Lukaku, fate voi un bilancio. Sono due giocatori che hanno fatto la differenza negli ultimi due campionati su tre vinti. Lukaku è disposto a perderci, non solo i soldi, ma anche un po’ di orgoglio. Lui voleva tornare al Chelsea per chiudere un conto che non si è chiuso e si è dilatato e ora vuole tornare dove sta bene».