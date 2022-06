Bastoni il principale indiziato a lasciare l’Inter: un club più di un altro − Rai

Bastoni è uno dei giocatori che l’Inter può utilizzare per fare cassa. Come già anticipato da tempo, il club nerazzurro dovrà fare 60 milioni di utile. Due club inglesi forti su di lui

NEL MIRINO − Alessandro Bastoni può lasciare l’Inter quest’estate. In caso di offerta sopra i 60 milioni, il club nerazzurro valuterebbe la cessione del classe 1999. Nonostante le sue parole di fedeltà nei confronti dell’Inter (vedi articolo), la sua posizione rimane comunque in bilico. Le sirene arrivano direttamente dall’Inghilterra: Manchester United e Tottenham. Come riporta Rai Sport, i Red Devils avrebbero messo nel mirino il giocatore. C’è una motivazione: il nuovo tecnico ten Hag. Il tecnico è alla ricerca di un difensore mancino al posto di Harry Maguire che non piace al manager olandese.