Lukaku, il Chelsea apre al prestito! Ora la palla passa all’Inter – Sky

L’Inter insegue Romelu Lukaku e ora sembra esserci una svolta! Intervenuto a Sky Sport Calciomercato l’Originale, Matteo Barzaghi lancia la bomba di mercato sul belga.

APERTURA – Lukaku-Inter? Si può! Matteo Barzaghi, intervenuto a Sky Sport Calciomercato l’Originale, sgancia la bomba sul belga. «Abbiamo un aggiornamento. Settimana scorsa c’erano stati i primi contatti con la trattativa che non si era aperta. Ora però si può aprire! Il Chelsea non ha chiuso la porta alla possibilità di aprire al prestito per l’Inter, dunque ora la palla passa all’Inter. I due club si dovranno parlare e trovare una formula per accontentare soprattutto gli inglesi. Una trattativa fino a pochi fa impossibile, ora sembra possibile. Ora toccherà all’Inter rendere queste pista concreta. Uno spiraglio si è aperto».