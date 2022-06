Bosnia di misura con la Romania. Dzeko lascia il posto all’uomo decisivo

Vittoria combattuta della Bosnia contro la Romania per 1-0. In campo soltanto per un tempo l’attaccante dell’Inter, Edin Dzeko, sostituito dall’autore del gol Prevljak ad inizio secondo tempo

VITTORIA DI MISURA − Dopo il pari all’esordio nella Lega B di Nations League contro la Finlandia, la Bosnia non ha steccato la seconda uscita. Vittoria di misura importantissima per 1-0 ai danni della Romania. In campo soltanto per un tempo Edin Dzeko dell’Inter. L’attaccante nerazzurro, partito titolare, è stato sostituito ad inizio secondo tempo cedendo il posto a Prevljak. Giocatore alla fine decisivo visto il gol segnato al minuto 68. Prestazione quasi analoga all’altro interista Calhanoglu (vedi articolo).