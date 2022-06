Di Marzio: «Inter, Lukaku e Dybala? Lautaro Martinez allora verrà venduto»

L’Inter sembra poter intavolare la trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku. La palla ora passa ai nerazzurri (vedi articolo) e Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport Calciomercato l’Originale, dice la sua anche su Dybala.

SCELTE – L’Inter ha nel mirino Lukaku e Dybala. Secondo Gianluca Di Marzio però i nerazzurri dovranno fare delle scelte, soprattutto su Lautaro Martinez. «Se Barzaghi dice che il Chelsea ha aperto al prestito, allora è vero. Qui c’è da capire le condizioni del prestito del Chelsea e come agirà l’Inter. Il Chelsea risparmierebbe in caso di addio di Lukaku ma a bilancio Lukaku è intorno ai 25 milioni di euro. Servirà uno sforzo importante dall’Inter per fare questo colpo e c’è da capire fin dove si potrà spingere l’Inter. Lukaku vuole tornare a tutti i costi anche dopo un po’ aver tradito Inzaghi l’estate scorsa. Lukaku con Dybala? Solo se Lautaro Martinez andasse via. L’Inter deve rientrare. Mi sembra strano».