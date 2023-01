Brozovic-Kessié, arriva la proposta ufficiale del Barcellona? Inter non chiude porte – SM

A differenza della proposta di scambio per quanto riguarda Marcelo Brozovic e Joaquin Correa (vedi articolo), quella su Marcelo Brozovic e Franck Kessié – secondo quanto riportato da Sportmediaset -, parte direttamente dal Barcellona. L’Inter, però, non chiude definitivamente le porte.

PROPOSTA DI SCAMBIO – A differenza dell’idea di scambio tra Joaquin Correa e Memphis Depay (partita direttamente dal calciatore olandese), diverso il ragionamento per quanto riguarda invece la proposta di scambio tra Marcelo Brozovic e Franck Kessié. In questo caso è stato proprio il Barcellona che ha deciso di muoversi tramite intermediari, con un’idea che può diventare proposta formale già da questa settimana. Inter tiepida in questo momento, ma quando e se arriverà la proposta la valuterà.