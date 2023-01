Skriniar, l’Inter spera nella risposta entro la settimana. Poi le conseguenze – Sky

L’Inter continua a non ricevere alcuna notizia da Skriniar. Il giorno della verità si avvicina, entro questa settimana i nerazzurri contano di avere una risposta. In caso contrario agirebbero di conseguenza. Di seguito gli ultimi aggiornamenti riportati da Sugoni su Sky Sport 24.

IN BILICO – La situazione tra Milan Skriniar (vedi articolo) e l’Inter rimane in bilico. Il difensore slovacco continua a non dare risposte, ma tutto è nelle sue mani perché il club nerazzurro è arrivato al massimo delle possibilità. Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni su Sky Sport 24, non ci sarebbe alcun ultimatum ma, certamente, è prevista una data entro cui l’Inter spera di ricevere una notizia. Entro questa settimana, verso il 20 gennaio, i nerazzurri attendono dei segnali dal giocatore. Se questi non dovessero arrivare allora gli interisti agiranno di conseguenza. Potrebbero, infatti, ritirare l’offerta avanzata e prepararsi all’idea di perdere Skriniar a costo zero in estate.