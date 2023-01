Dumfries, Tottenham c’è e lo segue! Ma adesso ha altre priorità – SM

Denzel Dumfries piace tanto in Premier League, con Chelsea e Manchester United sempre alla finestra, ma attenzione al possibile inserimento del Tottenham. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, però, il club allenato da Antonio Conte ha altre priorità.

MERCATO IN USCITA – Diversi club sono ormai da tempi sulle tracce di Denzel Dumfries, si parla soprattutto di tanti interessi da parte della Premier League (Chelsea e Manchester United su tutti). Ad oggi, però, non c’è stato alcun contatto con il Tottenham che è una squadra interessata all’esterno olandese che fin qui nel 2023 ha trovato poco spazio con l’Inter. Al momento, però, la prima scelta per il club allenato da Antonio Conte è Pedro Porro dello Sporting Lisbona. Gli inglesi hanno necessità di acquistare un giocatore in quella zona del campo e a gennaio.