Depay all’Inter è un’idea che nasce da lui stesso! Ma ad oggi difficile – SM

Mephis Depay si è proposto all’Inter perché vuole tornare a giocare dopo lo scarso minutaggio al Barcellona. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, però, lo scambio è difficile da fare oggi con Joaquin Correa per un problema che riguarda soprattutto il contratto.

PROPOSTA DI SCAMBIO – Nelle ultime ore non si fa che parlare della proposta di scambio tra Barcellona e Inter per quanto riguarda Joaquin Correa e Mephis Depay. Secondo quanto verificato da Sportmediaset in questo momento l’indiscrezione non trova sponda nell’Inter stessa. È un’idea che parte principalmente da Mephis Depay e dal tuo entourage, perché vorrebbe giocare di più considerato lo scarso minutaggio al Barcellona, ma è uno scambio di prestiti difficile anche per ragioni strutturali: Depay è in scadenza di contratto e quindi vorrebbe liberarsi a zero per poter scegliere di andare in un club e con ingaggio importante.