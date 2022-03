Bremer, su di lui anche un’altra big della Serie A. Concorrenza accesa – TS

L’Inter ha vinto 5-0 ieri contro la Salernitana schiantando la formazione di Nicola con una grande prestazione. Intanto, come da grande squadra, l’Inter pensa al futuro e al mercato estivo. Un nome che piace per la difesa è quello di Bremer del Torino.

CONCORRENZA – Non c’è solo l’Inter, come è logico aspettarsi, su Bremer. Il Torino ha rinnovato il contratto al suo difensore brasiliano e andrà via dunque a peso d’oro quest’estate. Come scrive Tuttosport questa mattina, alle tante big della Serie A inserite nella corsa al centrale si è aggiunta anche la Juventus di Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora, spiega il quotidiano, ha già preso Federico Gatti per la difesa ma si dovrà valutare l’impatto con la Serie A. Dunque ecco spiegato perché la Juventus ha messo gli occhi su Bremer.

Fonte: TuttoSport – Fabio Riva