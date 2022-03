Ginter, Inter non si è defilata dalla corsa? Le sensazioni – TS

L’Inter ha vinto asfaltando 5-0 la Salernitana e cancellando, al momento, il periodo nero di febbraio. Una vittoria che sa di liberazione con il ritorno al gol della squadra e di Lautaro Martínez. Intanto però si pensa al futuro con il calciomercato estivo e il nome di Ginter che continua a rimbombare.

NOME – L’Inter sembrava essersi defilata definitivamente dalla corsa al difensore tedesco del Borussia Mönchengladbach, Ginter. Stando però a quanto scritto oggi da Tuttosport i nerazzurri sono sempre in corsa per il centrale. Una cosa un po’ inaspettata visto che in questa corsa per il difensore tedesco che si libererà a zero a giugno si è inserito anche il Bayern Monaco. La notizia vera però è che, oltre all’Inter, in Italia anche Roma e Juventus monitorano la situazione Ginter. Inter in corsa dunque, ma che se vorrà affondare il colpo, dovrà armarsi bene.

Fonte: Tuttosport – Fabio Riva