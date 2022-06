Bremer, Inter più altre 2 e Cairo ne approfitta. Pinamonti jolly conteso − SM

La corsa a Bremer si infittisce. Oltre all’Inter, già da parecchio tempo sul giocatore, ci sono anche altre due squadre. Cairo ne approfitta per alzare il prezzo. La carta è Pinamonti, corteggiato in Serie A

CORSA FRENETICA − L‘Inter ha da tempo un patto non scritto con Gleison Bremer. Prima di chiudere definitivamente, però l’Inter ha bisogno di far cassa per raccogliere la disponibilità economica necessaria. Occhio però a forzare troppo la mano. Sul giocatore del Torino, secondo i colleghi di Sport Mediaset, ci sono anche Milan e Tottenham. Lo stesso patron granata, Urbano Cairo, cercherà di approfittare di questa bagarre per tentare magari di alzare il prezzo andando sopra i 25 milioni di euro. La carta è Andrea Pinamonti ma sul giocatore c’è da ravvisare anche l’inserimento di Lazio e Fiorentina.