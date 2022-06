Mkhitaryan-Inter, firme settimana prossima. È fatta anche per un rinnovo

L’Inter ha chiuso il colpo Mkhitaryan, settimana prossima sono attese le visite mediche e le firme sul contratto. Intanto, arriverà anche un rinnovo di contratto

UFFICIALITÀ IN ARRIVO − Settimana prossima impegnativa per l’Inter che metterà nero su bianco l’acquisto di Mkhitaryan. Il giocatore arriverà a parametro zero dalla Roma firmando un biennale di 4 milioni di euro più di 2 di commissioni. L’armeno andrà a rinforzare il centrocampo nerazzurro, da cui si separeranno sia Arturo Vidal che Matias Vecino. Intanto, come riporta Sport Mediaset, oltre all’ufficialità di Mkhitaryan, l’Inter si prepara anche al rinnovo di Samir Handanovic. Accordo raggiunto per il prolungamento di un anno.