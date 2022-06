Sanchez porta Dybala all’Inter ma il cileno non fa sconti: stallo buonuscita

L’arrivo di Dybala all’Inter sarà facilitato dalla partenza di Alexis Sanchez. Bisogna liberare necessariamente una casella, sia tecnica che economica, ma non è facile

UNO ESCE L’ALTRO ENTRA − Dybala aspetta l’Inter ma non bisogna esagerare. L’argentino ha già raggiunto un accordo di massima con il club nerazzurro. Quattro anni di contratto pari a 7 milioni all’anno. Il problema rimane però liberare una casella in avanti per fargli posto. Il principale indiziato è Alexis Sanchez. Il cileno guadagna 7,5 milioni di euro a stagione e per lasciare Milano non farà sconti all’Inter. Secondo Sport Mediaset, punterà ad una buonuscita corposa simile all’ingaggio percepito. L’intesa sulla separazione, dunque, non è facile. Intanto Dybala aspetta e spera in uno sblocco celere della situazione.