Bremer-Inter, difficile che Zhang faccia asta con la Juventus. Una difficoltà – CdS

Per Bremer, come raccontato stamattina dal Corriere dello Sport, la Juventus vuole insidiare l’Inter proprio nel giorno del vertice col Torino (vedi articolo). Sul quotidiano romano si esclude un’asta per volontà di Zhang.

O COSÌ O NIENTE – L’Inter oggi vedrà il Torino per Gleison Bremer e la cessione imminente di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco è un assist non da poco per Urbano Cairo. La Juventus ha messo gli occhi sul brasiliano, da capire se farà un’offerta. In tal caso, segnala il Corriere dello Sport, Steven Zhang non ha intenzione di mettersi a fare un’asta coi bianconeri per Bremer, anche se dovesse arrivare la cessione di Milan Skriniar al PSG (vedi articolo). Appare complesso pensare che Cairo non tratti con la Juventus, visto quanto ha voglia di incassare, e perciò servirà essere convincenti nell’incontro odierno. Bremer ha dato la parola all’Inter a dicembre, rifiutando Milan e Tottenham, ora la Juventus appare una difficoltà in più nella trattativa e un rischio concreto.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti