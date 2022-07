Andreazzoli: «Asllani pronto per l’Inter, non solo un play! Sentito sabato»

Andreazzoli ha lanciato Asllani nel grande calcio la scorsa stagione con l’Empoli, dandogli l’esordio da professionista e una maglia da titolare fissa da gennaio. L’ex allenatore dei toscani, intervistato dal Corriere dello Sport, dà un giudizio dettagliato del nuovo acquisto dell’Inter: ecco un estratto delle sue parole.

GIOCATORE DUTTILE – Aurelio Andreazzoli è sicuro che Kristjan Asllani sia pronto per imporsi all’Inter: «Se non lo fosse stato, lo avrebbero preso? All’Inter, come si dice, non dormono… a piedi scoperti. Asllani è pronto per una grande, ma deve ancora crescere: allenarsi in un ambiente del genere accelererà il suo processo di maturazione. Non solo vice di Marcelo Brozovic? Le prime presenze, entrando a partita in corso, le ha fatte come interno, a destra o a sinistra, ma quando gli abbiamo dato una maglia da titolare, lo abbiamo utilizzato sempre come play davanti alla difesa, a eccezione delle due gare contro l’Inter, in Coppa Italia e al ritorno in campionato. Lì gli abbiamo chiesto di marcare il regista avversario e di muoversi da trequartista. Ci è riuscito bene anche perché vicino all’area di rigore cerca la porta con entrambi i piedi e ha un bel tiro. Lo ha confermato a Ferrara».

ULTIMO CONTATTO – Andreazzoli ha visto sabato Inter-Monaco, dove Asllani ha firmato il 2-2 (vedi highlights): «Sì perché gli voglio bene. È un bravo ragazzo e faccio il tifo per lui. Gli ho mandato un messaggio dopo l’incontro e lui mi ha subito risposto. Ma quello che ci siamo detti, rimane tra noi. In cosa deve migliorare Asllani? Fisicamente ancora deve formarsi ma quanto a resistenza ha qualità importanti».

Fonte: Corriere dello Sport – and.ram.