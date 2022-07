Bremer-Inter, Cairo sorride grazie a de Ligt: Juventus in agguato – CdS

Oggi sarà il giorno dell’incontro fra Inter e Torino per Bremer (vedi articolo). C’è però un terzo attore, per ora non protagonista ma che rischia di inserirsi: la Juventus. Il Corriere dello Sport anticipa le mosse di Cairo dopo che i bianconeri hanno venduto de Ligt al Bayern Monaco.

VERTICE DECISIVO – È segnalato per oggi pomeriggio l’incontro fra Inter e Torino per discutere di Gleison Bremer. C’è però una variabile che ieri ha rafforzato la posizione di Urbano Cairo: la Juventus. La cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco per settanta milioni più oltre dieci di bonus (vedi articolo) favorisce i granata, visto che i bianconeri vogliono a loro volta il brasiliano. Nel vertice l’offerta sarà alzata: la prima, complice l’OK di Bremer, era ventotto-trenta milioni bonus compresi, poi aumentati a trenta più cinque variabili. Ora si dovrebbe arrivare a trentadue-trentatré più bonus, ma Cairo vuole ancora di più perché la Juventus può raggiungere quota quaranta e oltre. Sarà necessario inserire il cartellino di Cesare Casadei, con recompra nel 2024, e sperare che Bremer mantenga la parola data all’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti