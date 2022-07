Gosens, nuovo stop: non un infortunio ma l’Inter lo valuta per Lens – CdS

Gosens è uscito malconcio dalla partita fra Inter e Monaco di sabato sera (vedi highlights). Il laterale tedesco non è ancora al meglio e dovrà essere valutato in vista del Lens sabato, fa sapere il Corriere dello Sport.

TUTTO RINVIATO – Robin Gosens è ancora alle prese con qualche acciacco. Arrivato a fine gennaio dall’Atalanta dopo un grave infortunio muscolare (con ricaduta) di quattro mesi prima, il tedesco non ha mai giocato titolare in gare ufficiali complice il super rendimento di Ivan Perisic. Ora la fascia sinistra dovrebbe essere la sua, ma non ha ancora ingranato. Sabato in Inter-Monaco è uscito all’intervallo, sostituito da Valentino Lazaro, per un sovraccarico di lavoro. Non un vero e proprio infortunio, ma un semplice affaticamento: lo riporta il Corriere dello Sport. Gosens dovrà lavorare un paio di giorni a parte, poi si riunirà al gruppo. Toccherà a Simone Inzaghi decidere se portarlo a Lens per la prossima amichevole (sabato ore 18.30). Lì si candidano per una maglia da titolare a sinistra Matteo Darmian, spostato di ruolo dopo aver iniziato come braccetto, e Valentino Lazaro che sfrutta i problemi di Gosens per restare almeno qualche altra settimana in rosa.

Fonte: Corriere dello Sport – and.ram.