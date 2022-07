Skriniar, il PSG tornerà alla carica con l’Inter: ecco quando – CdS

Nelle ultime due settimane non si sono registrati passi avanti nella trattativa fra Inter e PSG per Skriniar. Il Corriere dello Sport indica però quando i parigini dovrebbero tornare alla carica per il difensore.

OCCHIO AL NUOVO ASSALTO – La trattativa per Gleison Bremer ha nella giornata di oggi quella decisiva (vedi articolo), poi c’è il rischio che il PSG si faccia di nuovo sentire per Milan Skriniar. Da domenica 10 il difensore è tornato ad Appiano Gentile, ma non ha partecipato alle amichevoli dell’Inter per via dell’infortunio di inizio giugno con la Slovacchia. Il Corriere dello Sport parla di attesa lato francese per ricevere prima i soldi della cessione di Presnel Kimpembe, per il quale c’è una trattativa col Chelsea. Una volta conclusa questa il PSG tornerà alla carica per Skriniar e – secondo il quotidiano romano – l’Inter difficilmente potrà resistere.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti