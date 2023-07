Bonato (DS Cagliari): «Oristanio? Se si fa questa la formula. Speriamo»

Oristanio è un obiettivo del Cagliari e nemmeno più tanto nascosto, con il giovane tornato all’Inter dal Volendam che può trasferirsi in Sardegna. Della trattativa ne ha parlato il direttore sportivo dei rossoblù Bonato.

L’OBIETTIVO – Nereo Bonato non usa giri di parole nel confermare la trattativa e la formula anticipata domenica dalla nostra redazione: «Ci sono delle situazioni in essere, come Simone Scuffet e Gaetano Oristanio, con una caratteristica comune. Ossia: tutti ragazzi che hanno giocato in Italia, con esperienze all’estero ma che vogliono tornare in Italia con grande entusiasmo, perché il Cagliari ha bisogno di grande motivazione. Oristanio nei suoi anni in Olanda si è aperto uno spazio, è nel giro dell’Under-21 ed è un profilo giovane su cui il Cagliari spera di poterci lavorare. L’operazione di Oristanio, se la si fa, è un prestito con diritto di riscatto e controriscatto».