Monza già al lavoro, prima di Serie A con l’Inter nel mirino

Non solo calciomercato: si inizia infatti già a scendere in campo per preparare la prossima stagione. È il caso anche del Monza, che ha iniziato il suo ritiro in vista (anche) della prima gara in Serie A contro l’Inter, il 19 agosto.

PRIMI ALLENAMENTI – Dopo aver iniziato il ritiro a Pontedilegno-Tonale nel tardo pomeriggio di ieri, il Monza di Raffaele Palladino inizia a fare sul serio. Anche in vista del 19 agosto, quando i brianzoli apriranno la propria seconda stagione in Serie A a San Siro contro l’Inter. Serie di allenamenti con focus sulla preparazione fisica per i biancorossi.