Inter, con Bisseck quota 4. Ora due priorità (+1) per completare la rosa

Con l’arrivo di Yann Bisseck per la difesa, l’Inter sta per ufficializzare il quarto colpo in entrata in questa sessione di calciomercato. Ora restano due grosse priorità (più una) per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

QUOTA TRE – Yann Bisseck si unisce a Marcus Thuram, Davide Frattesi e Raffaele Di Gennaro, piazzandosi come quarto acquisto ufficiale di questa sessione di calciomercato dell’Inter (più il riscatto di Francesco Acerbi). Con l’arrivo del difensore tedesco i nerazzurri hanno di fatto completato un acquisto in ogni reparto. Con ancora due priorità adesso su cui concentrarsi per completare la rosa. La prima un portiere che vada a sostituire André Onana, con il suo passaggio al Manchester United che sta per completarsi. Anatoliy Trubin resta il nome principale per sostituire il camerunense. Poi l’Inter punterà al grande obiettivo di questo calciomercato: quel Romelu Lukaku che attende solo i nerazzurri. Dopodiché la rosa sarà completa al 99%, con un’altra priorità (seppur minore) su cui concentrarsi: il secondo portiere, che potrebbe essere Yann Sommer. Poi si tratterà solo di sfoltire e riuscire, se arriveranno le giuste occasioni, a inserire dei tasselli “minori” per potersela giocare di nuovo fino alla fine in tutte le competizioni.