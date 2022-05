Bastoni verso la Premier League: nome nuovo per la difesa (oltre Bremer) – TS

Bastoni piace tanto in Premier League e su di lui potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, in caso di cessione, l’Inter ha già individuato un suo sostituto (oltre Gleison Bremer).

NOME NUOVO – Su Alessandro Bastoni si è inserito prepotentemente il Tottenham di Antonio Conte, che dall’Inter ha già ottenuto praticamente Ivan Perisic. Il club si sente in pole per il ragazzo, mentre l’Inter vorrebbe incassare non meno di 60 milioni dalla sua cessione. La società di Viale della Liberazione, però, punta a un’asta a cui si è già iscritto anche il Chelsea, che vuole trovare il sostituto di Rudiger. L’Inter dal canto suo ha già individuato il possibile sostituto, cioè Josko Gvardiol, centrale del Lipsia e della Nazionale croata. Il discorso non riguarda Gleison Bremer, scelto al massimo come sostituto di Stefan de Vrij (anche lui potrebbe partire in caso di offerte.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.