Dybala, Inter più avanti rispetto la Roma. Lui con Lukaku solo in un caso – CdS

Dybala ha già incontrato l’Inter, che dal canto suo ha manifestato interesse per ingaggiarlo. La situazione, al momento, è in stand by, anche perché c’è da capire quello che sta succedendo attorno a Romelu Lukaku (vedi articolo). Loro insieme in nerazzurro? Secondo il collega Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport, questo è possibile solo in un caso.

INSIEME ALL’INTER – Paulo Dybala al momento è impegnato con l’Argentina, in attesa di definire il suo futuro. In Italia la Roma si è fatta avanti, ma la trattativa non è ancora decollata. L’Inter, invece, è più avanti rispetto i giallorossi. Un primo contatto c’è già stato, anche se ha capito di non essere una priorità. Perché l’argentino arrivi a Milano insieme a Romelu Lukaku, sarebbe necessaria la partenza di Edin Dzeko (oltre che di Alexis Sanchez), che guadagna 5,5 milioni netti. Ma al momento la permanenza del bosniaco non è in dubbio.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

