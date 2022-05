Lukaku mette Dybala in stand-by! Difficile, ma Inter consapevole di tre cose – CdS

L’Inter non ha ancora affondato definitivamente il colpo Paulo Dybala proprio perché nelle ultime ore si è riproposto, con insistenza, Romelu Lukaku. L’affare resta complicato, ma come sottolineato oggi dal Corriere dello Sport, la società nerazzurra è consapevole di ben tre fattori “a favore”.

TRE MOTIVI A FAVORE – L’Inter se potesse scegliere, punterebbe sia su Romelu Lukaku e su Paulo Dybala, e questo ad oggi non è economicamente possibile. Per questo motivo in caso di scelta, i nerazzurri credono che il belga sia chiaramente più funzionale. Anche Simone Inzaghi preferirebbe Lukaku, considerando già la presenza di Edin Dzeko. In caso di arrivo di Paulo Dybala, il ruolo di centravanti sarebbe ricoperto da Lautaro Martinez, ma Simone stravede per Lukaku e adesso sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte. L’affare resta complicato per i motivi già noti, ma Marotta e Ausilio sono consapevoli di ben tre cose: Lukaku vuole lasciare a tutti i costi il Chelsea per tornare in Italia, o per meglio dire a Milano. Lui si è pentito della scelta, e il rapporto con Tuchel è definitivamente rotto. Terzo motivo e non meno importante: sa essere molto convincente quando si mette in testa una cosa. Basta ricordare come ha forzato l’addio al Manchester United e poi all’Inter.

ADDIO PASTORELLO – Romelu Lukaku ha rotto anche con il suo procuratore, Federico Pastorello, e ha chiesto all’Inter di incontrare un avvocato di fiducia per discutere del possibile ritorno. L’Inter può arrivare a pagargli lo stesso ingaggio di prima (7 milioni a stagione). Questo significherebbe per lui un netto taglio dell’ingaggio attuale. La difficoltà più grande, però, sarà convincere il Chelsea. Esclusa la cessione a titolo definitivo, l’alternativa è il prestito secco di uno o due anni.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

