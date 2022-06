Bastoni, non solo Tottenham: si muove un’altra big. L’idea dell’Inter – TS

Alessandro Bastoni è il calciatore dell’Inter più “chiacchierato” sul mercato. Secondo Tuttosport non solo il Tottenham ma anche il Manchester United si sarebbe mosso per il centrale. La posizione dell’Inter

PRESSING – Alessandro Bastoni è certamente il calciatore dell’Inter più “chiacchierato” nelle ultime settimane sul fronte uscite. Nonostante abbia ribadito la sua volontà di continuare a vestire i colori nerazzurri, secondo Tuttosport sul calciatore, oltre al Tottenham, sul difensore si è mosso anche il Manchester United. L’Inter, però, in accordo con l’allenatore, non vorrebbe privarsi di un tassello fondamentale della rosa e la dirigenza, conscia delle indicazioni della proprietà che ha richiesto 60 milioni di attivo sul mercato, proverà a raggiungere gli obiettivi con una strategia alternativa. Sul mercato, quindi, potrebbero finire sia Denzel Dumfries, valutato non meno di 30 milioni, che Stefan de Vrij.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino