Asllani all’Inter, all’Empoli piace un giovane: possibile contropartita – CdS

L’Empoli è consapevole del fatto che Asllani, con molta probabilità, la prossima stagione non vestirà più la maglia dei toscani. Il calciatore piace molto all’Inter e farà di tutto per aggiudicarsi il talento albanese. Al presidente Corsi piace un giovane nerazzurro che potrebbe essere inserito nella trattativa.

CONTROPARTITE – L’Inter da tempo segue Kristjan Asllani, regista classe 2002 dell’Empoli che la dirigenza vede come vice Brozovic. I dirigenti toscani hanno manifestato interesse per Martin Satriano, giovane attaccante dell’Inter che in questa stagione ha giocato in prestito al Brest. In Viale della Liberazione sono orientati ad accontentare le richieste di Corsi, sempre che non arrivi una proposta per l’acquisto a titolo definitivo da circa 20 milioni. Resta, invece, da trovare una valutazione del cartellino di Asllani e sulla formula: Marotta punta a pagarlo a 12 milioni, mentre l’Empoli lo valuta almeno 16.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

