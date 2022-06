Inter, nuovo sponsor di maglia da oltre 85 milioni in tre stagioni! I dettagli – CdS

L’Inter presto presenterà ufficialmente il nuovo sponsor di maglia che nel corso dei tre anni verserà poco più di 85 milioni di euro nelle casse nerazzurre.

NUOVO SPONSOR – L’Inter saluta Socios dopo aver versato nelle casse dell’Inter 16 milioni più bonus per circa 12 mesi. Dall’1 luglio il nuovo sponsor di maglia sarà DigitalBits, portando così l’Inter ad essere la seconda società in Italia che incassa di più dagli sponsor. La somma pattuita con la società californiana di blockchain però è assai più importante: è frutto di un contratto firmato lo scorso autunno che prevedeva il primo anno come sponsor di manica (5 milioni) e il resto (85 più bonus) da dividere nelle successive tre stagioni. L’annuncio ufficiale sarà dato solo metà luglio, quando saranno presentate anche le nove maglie della stagione 2022-23.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.