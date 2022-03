Barzaghi: «Lautaro Martinez, già rifiutate offerte. Dybala-Inter? Attenzione»

Lautaro Martinez per Dybala è un’ipotesi che per Marco Barzaghi si potrà realizzare. Il giornalista ne ha parlato alla CMIT TV, mettendo però un’altra squadra oltre all’Inter sull’argentino in uscita dalla Juventus.

IN BILICO – Per Marco Barzaghi non è da escludere una cessione di Lautaro Martinez a fine stagione: «Dipende tutto dalle offerte. Lascerebbe l’Inter solo per la Spagna, l’anno scorso ha rifiutato l’Inghilterra. Le offerte irrinunciabili verrebbero valutate dai nerazzurri e poi si prenderà cosa fare con i soldi che arriverebbero. L’Inter non si siede per meno di ottanta milioni, non so se arriverà questo tipo di offerte. Paulo Dybala? Potrebbe alleggerire la pillola, l’Atlético Madrid penso voglia più Lautaro Martinez di lui. Matias Vecino saluterà, con Ivan Perisic ci sono difficoltà ed è più no che sì. Arturo Vidal andrà via e Roberto Gagliardini è in bilico».

PARAMETRO ZERO – Barzaghi entra nello specifico della questione Dybala: «L’Inter ci sta pensando, mi risultano richieste importanti di commissioni. Si è capito che il Barcellona non partecipa alla corsa e senza l’Atlético Madrid mi aspetto che abbassino le pretese. Se l’Inter riuscisse a fare spazio con il monte ingaggi, tra i cileni e Vecino, si potrebbe concretizzare. Secondo me potrebbe essere Lautaro Martinez il sacrificato dell’estate, ma va capito se Dybala aspetterà l’Inter. L’offerta è importante, ma serve fare in fretta e che lui aspetti: tutto questo non è scontato. Il rapporto con Giuseppe Marotta? Mi risulta che ci siano stati dei contatti esplorativi con l’entourage del calciatore. Marotta lo conosce bene, attenzione che anche il Milan ha fatto un sondaggio per Dybala».

Fonte: calciomercato.it – Martin Sartorio