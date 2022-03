Sconcerti: «Serie A, livello attaccanti non convince. Guardate Lukaku!»

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei problemi del campionato di Serie A, sottolineando il livello degli attaccanti. Un esempio portato dal giornalista è quello di Romelu Lukaku all’Inter e al Chelsea.

LIVELLO ATTACCANTI – Mario Sconcerti ha parlato del livello del calcio italiano, soffermandosi specialmente sugli attaccanti: «I grandi attaccanti della Serie A si dimostrano grandi giocatori qui e in Europa deludono. Per esempio Lukaku lo scorso anno aveva spostato gli equilibri, ma in Premier League non sta facendo lo stesso. Abraham non aveva fatto tanto in Inghilterra e qui si sta imponendo subito. Il nostro livello non è all’altezza dei grandi club europei».