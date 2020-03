Aubameyang allontana l’Inter: “Molto felice all’Arsenal. Adoro i tifosi”

Aubameyang è spesso accostato all’Inter sul mercato nelle ultime settimane. L’attaccante dell’Arsenal, nonostante la complicata situazione contrattuale, esprime la sua felicità in Gunners e per il rapporto con i tifosi. Di seguito le sue dichiarazioni al sito ufficiale del club

DALLE VOCI ALLE DICHIARAZIONI – Pierre-Emerick Aubameyang al centro delle voci sul mercato e sull’Inter, ma non esprime dubbi sulla sua esprienza inglese: «Significa molto giocare qui. Quando ero più giovane guardavo l’Arsenal perché hanno sempre avuto grandi giocatori e hanno anche vinto trofei. Penso che sia davvero un piacere essere qui, sono davvero felice: questa è la mia sensazione. Adoro i fan qui. Sul mio Instagram, sono felice di tenermi in contatto con loro. Dopo l’errore contro l’Olympiacos tutti potevano dire “Ci ha ucciso oggi” invece tutti mi hanno inviato messaggi per supportarmi e cose del genere. Quindi io sono felice di averli e contento di loro».