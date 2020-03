Cirillo: “Conte fenomeno, Inter lotterà fino all’ultimo! Gli attaccanti di oggi…”

Condividi questo articolo

Cirillo – ex difensore dell’Inter, oggi procuratore sportivo -, intervistato dal portale “CalcioMercato.com”, risponde alle possibilità nerazzurre di scudetto per Conte. Spazio anche al confronto tra l’attacco di oggi e quello di circa vent’anni fa

CALCIO DIVERSO – Il paragone tra la coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez e quella formata da Christian Vieri e Ronaldo non convince del tutto Bruno Cirillo: «I primi due sono attaccanti importantissimi e lo stanno dimostrando contribuendo a far diventare ancora più grande l’Inter. Una squadra che quest’anno è stata costruita bene e soprattutto ha un fenomeno come Antonio Conte in panchina. Io però vengo da un calcio diverso. E penso che giocatori come Vieri e Ronaldo faremo fatica a rivederli in questo mondo nuovo. Attaccanti che hanno fatto la storia di questo sport a 360°. L’Inter può vincere lo scudetto? Penso che sicuramente lotteranno fino all’ultimo per il primo posto, poi non so se da qui a fine campionato riusciranno a conquistarlo. Ma l’Inter si è rinforzata anche nella finestra di mercato di gennaio mettendo a segno ottimi colpi: sarà bello vedere come proseguirà il campionato». Questo il pensiero di Cirillo, anche se probabilmente l’intervista risale a qualche giorno precedente allo stop della Serie A…

Fonte: CalcioMercato.com – Francesco Guerrieri