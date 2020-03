Aubameyang via? Arsenal al bivio: due possibilità, costi alti. Inter al varco

Aubameyang è la star dell’Arsenal sul campo, ma la probabile assenza nella prossima Champions League complica il suo futuro. Il Daily Express in giornata ha fatto il punto della situazione sul futuro dell’attaccante. L’Inter resta alla finestra in attesa di novità sostanziali

RINNOVO O ADDIO? – Le prestazioni sul campo non si discutono, ma il rinnovo di contratto di Aubameyang (attualmente in scadenza nel 2021) sta facendo discutere molto in Inghilterra. Le richieste dell’attaccante all’Arsenal sono molto alte: si parla di 300 mila sterline a settimane per un totale di 15 milioni a stagione circa. Un eventuale addio del calciatore, però, costringerebbe il club a cercare un sostituto di pari livello. Impresa molto difficile senza l’appeal della Champions League. Ricordiamo che Inter e Barcellona sono tra i club maggiormente accostati all’ex Borussia Dortmund.