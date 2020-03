Veron: “Inter grande, mio miglior modo di chiudere in Europa! Moratti…”

Veron ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “As Argentina”. L’ex centrocampista dell’Inter, attuale presidente dell’Estudiantes, ha parlato del suo passato nerazzurro spendendo parole di elogio per Moratti

LA BRUJITA – Di seguito le parole di Juan Sebastian Veron sui nerazzurri: «Inter? Come squadra, società e immagine, una delle più grandi e la miglior maniera di chiudere la mia avventura europea. Da quale presidente ho imparato di più? Se mi chiedi per il riferimento da presidente, di vicinanza, di sensibilità, Massimo Moratti. Quando ha vinto la Champions League ero molto felice perché sapevo che era quello che voleva per chiudere il suo cerchio di famiglia. Se lo meritava per la qualità umana».

Fonte: As.com – Marcos Duran