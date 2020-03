Le richieste di Aubameyang allontanano rinnovo e Arsenal. Inter in pole?

Secondo quanto riporta il Daily Mail, Pierre-Emerick Aubameyang avrebbe fatto pervenire all’Arsenal, tramite il suo entourage, le richieste per il rinnovo di contratto. I Gunners vorrebbero monetizzare evitando di perderlo a zero. Inter tra le pretendenti in caso di partenza di Lautaro Martinez

ADDIO – Manovre estive già cominciate in Inghilterra. Pierre-Emerick Aubameyang avrebbe già fatto intendere di voler lasciare l’Arsenal. I Gunners si sarebbero spaventati di fronte alle richieste esose per il rinnovo del centravanti originario del Gabon. Secondo quanto scrive il Daily Mail, infatti, l’ex Saint-Etienne vorrebbe un aumento del 30% sull’ingaggio attuale, il che gli farebbe guadagnare circa £ 200.000 a settimana (bonus compresi).

STRADE DIVISE – L’Arsenal farà fatica a permettersi un simile esborso economico. Ecco perché i londinesi si sarebbero già rassegnati a perderlo in estate, cercando di monetizzare speculando sui dodici mesi di contratto rimasti al calciatore. Mikel Arteta e soci, infatti, vorrebbero evitare di perderlo a zero nel 2021. L’Inter potrebbe farsi avanti qualora Lautaro Martinez decidesse di cedere ai corteggiamenti del Barcellona. Per Aubameyang sarebbe un ritorno a Milano, ma sulla sponda opposta del Naviglio.

