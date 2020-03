Giordano: “Juventus-Inter? Niente reazione dopo 1-0. Dybala ha chiuso”

Giordano è tornato a parlare di Juventus-Inter (ecco le sue parole di ieri), ma anche delle disposizioni in tempi di Coronavirus. L’ex calciatore critica la mancata reazione dei nerazzurri dopo l’1-0 bianconero, poi Dybala gol. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

REAZIONE ASSENTE – Bruno Giordano sottolinea l’andamento di Juventus-Inter, poi parla delle misure nello sport a causa del Coronavirus: «L’allenatore aveva fatto il suo prima della giocata dell’argentino, non è che ci fosse un vero padrone. Dopo il gol, è stata solo Juve e poi il gol di Dybala ha chiuso i conti. L’Inter è mancata nella reazione dopo il primo gol. Fino allo 0-0 la partita era molto equilibrata. Che ne pensi delle ultime disposizioni? Quello che si è fatto adesso, si poteva fare prima, intendo nel mondo del calcio – dice Giordano -. C’è stata troppa confusione. Con i nuovi calendari, si pensava che potesse andare meglio, e invece, dopo pochi giorni, si è cambiato di nuovo. In Spagna per esempio hanno deciso due giornate a porte chiuse. Abbiamo fatto scuola».