Di Gennaro: “Serie A, ecco quale delle 4 ipotesi preferisco! UEFA si adatti”

Di Gennaro è intervenuto nel corso della trasmissione “Stadio Aperto” su “TMW Radio”. L’opinionista ha espresso la sua preferenze sulle quattro ipotesi paventate da Gravina (vedi articolo) per la conclusione della Serie A in questo delicato momento storico per il Paese

PREFERENZA SERIE A – Così Antonio Di Gennaro: «Ormai si sta espandendo veramente in maniera esponenziale veramente questa situazione. L’UEFA si dovrà adattare, ma credo che anche la nostra federazione sia già in contatto per sistemare il discorso Europa ed Europei. Delle quattro ipotesi che hanno varato alla riunione della federazione, due sono secondo me da scartare. La non assegnazione del titolo di campione d’Italia e la classifica maturata fino ad adesso. Sarebbe da valutare la ripresa del campionato ad aprile e conclusione entro maggio, ma qui c’è il discorso dello slittamento dell’Europeo quindi non lo so. Quella dei playoff e playout potrebbe essere una soluzione che a me non dispiacerebbe. In questi momenti non è semplice, Europa e Italia bisogna essere solidali e coesi per una soluzione che vada bene per tutti soprattutto per capire questa situazione quando passerà».