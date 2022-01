Alvarez, il Manchester United si ferma. Occasione per l’Inter? – SI

Per Alvarez il Manchester United, come segnalato ieri, ha un intoppo che al momento sta bloccando la trattativa (vedi articolo). Pedullà, da Sportitalia Mercato, conferma le difficoltà e rilancia l’opzione Inter.

NON PIÙ SICURO – C’è ancora spazio per vedere in Serie A uno dei principali talenti del calcio sudamericano. Ne parla Alfredo Pedullà: «Su Julian Alvarez il Manchester United ha preso tempo. Non paga adesso la clausola se prima non esce Anthony Martial, che ha del mercato ma anche un ingaggio molto alto. Quindi si potrebbero manifesta anche le società italiane, come Inter, Juventus e Milan, che in passato hanno mandato degli osservatori in Argentina per Alvarez».